Fino al prossimo 5 settembre 2020 saranno disponibili le offerte denominate Creami Revolution, Creami neXt Special Edition e PM Super Ricarica proposte dall’operatore virtuale PosteMobile.

Tutte e tre le opzioni tariffarie erano disponibili fino a ieri 27 Giugno 2020, ma, come è possibile vedere sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, continueranno fino al 5 Settembre 2020, salvo ulteriori proroghe.

PosteMobile proroga alcune delle proprie offerte fino al 5 settembre 2020

Partiamo subito dall’offerta denominata Creami Revolution che comprende 1000 credit per chiamate ed SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 7 GB di traffico internet a partire da 8 euro al mese, in base al ciclo di rinnovo scelto. Più precisamente, Creami Revolution 1 prevede 1 rinnovo anticipato al mese di 12 euro, Creami Revolution 3 prevede rinnovi anticipati ogni 3 mesi al costo di 30 euro (come 10 euro al mese) ed, infine, Creami Revolution 6 prevede rinnovi anticipati ogni 6 mesi al costo di 48 euro (pari ad 8 euro al mese).

Prorogata anche la Creami NeXt Special composta da 3 diverse combinazioni in base al ciclo di rinnovo scelto. La neXt 1 Special Edition offre 10 Giga con credit illimitati al costo mensile di 10 euro. La neXt 3 Special Edition offre 30 Giga con credit illimitati per chiamate ed SMS a 30 euro al mese ed infine la neXt 6 Special Edition comprende credit illimitati e 50 GB al prezzo di 50 euro ogni 6 mesi, circa 8.30 euro al mese.

Prorogato anche il piano tariffario PM Super Ricarica con chiamate tariffate a 18 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi; SMS verso tutti a 18 centesimi di euro ciascuno e 1 Giga (1.024 credit) di traffico dati a 2 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.