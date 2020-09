Vodafone ha messo in campo tante promozioni nel corso dell’estate. Il provider britannico per contrastare la concorrenza di TIM ed Iliad ha garantito a tutti i nuovi clienti delle iniziative ad hoc per chi effettua la portabilità del proprio numero.

La strategia commerciale dell’operatore si rivela molto efficace, anche grazie ad iniziative low cost che coniugano contenuti e prezzi low cost. Tra le principali ricaricabili spicca la Special 50 Giga.

Vodafone, le due promozioni migliori di settembre sino a 50 Giga internet

La ricaricabile Special 50 Giga mette a disposizione degli abbonati chiamate senza limiti per le comunicazioni verso fissi e mobili italiani più 50 Giga per la navigazione internet. Il costo per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese. Tale ricaricabile è disponibile con questo prezzo e con queste soglie di consumo solo per gli utenti che effettuano operazioni di portabilità da Iliad o anche da operatori virtuali attivi nel nostro paese.

In aggiunta alla già citata Special 50 Giga, i clienti Vodafone potranno anche sfruttare i benefici della promozione Special 40 Giga. I contenuti di questa ricaricabile sono simili a quella precedente. Gli abbonati, pertanto, potranno utilizzare minuti senza limiti per le telefonate verso fissi e mobili più 40 Giga per la connessione web sotto rete 4G e 4,5G. Il prezzo mensile si attesta su 6,99 euro.

Queste tariffe rappresentano delle promozioni winback. Per questa ragione, i clienti che desiderano attivare un piano con Vodafone dovranno recarsi in un apposito negozio ufficiale sul suolo nazionale. In base allo store selezionato potrebbe essere richiesto un costo di attivazione variabile.