Dallo scorso 21 agosto, gli utenti Netflix possono gioire per il ritorno sulla piattaforma di uno tra gli show più amati. Ancora una volta, Lucifer si conferma estremamente apprezzato dagli appassionanti ma anche da chi non è fan.

Netflix ha deciso di dividere la quinta stagione in due parti, la prima è già disponibile sulla piattaforma, mentre la seconda è ancora avvolta dal mistero. Inizialmente la produzione aveva previsto che la quinta stagione sarebbe stata composta da 10 episodi. Tuttavia, per fortuna dei fan, nel corso dello sviluppo si è deciso di aumentarli a 16.

Questa notizia ha certamente fatto la felicità degli appassionati, sempre meno convinti a lasciar andare Lucifer gli altri protagonisti della serie. Ma è inutile sottolineare come la fine della storia si sta inesorabilmente avvicinando. Per questo motivo stanno iniziando a trapelare alcune nuove indiscrezioni sulla sesta stagione.

Lucifer è una delle migliori serie di Netflix

Per Netflix sembra ormai certo che la sesta stagione sarà anche l’ultima per Lucifer. Inoltre, in questo periodo si sta decidendo il numero di episodi che comporranno questo ultimo atto. Stando a quanto emerso, la produzione è orientata a ridurre il numero di episodi rispetto alla quinta. Si parla di un totale di 10 episodi che porteranno il numero complessivo della serie a 93.

Al momento possiamo dirvi che si tratta solo di un rumor in quanto Netflix non ha confermato ufficialmente questa indiscrezione. L’unica cosa che possiamo fare è goderci la seconda parte della quinta stagione e attendere con ansia la sesta per vedere finalmente come finirà la serie.