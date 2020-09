Huami, dopo settimane di indiscrezioni e leak, ha ufficialmente presentato in Cina il nuovo dispositivo indossabile dallo stile retrò. Si tratta dell’Amazfit Neo, disponibile solo in Cina per il momento, che integra moltissime funzioni interessanti in un prezzo decisamente contenuto.

Le specifiche e le caratteristiche dell’Amazfit Neo

Lo wearable di casa Huami si presenta con un design robusto, dalle caratteristiche senza dubbio decisamente interessanti. Troviamo un bel display ampio in bianco e nero, che supporta molte modalità di visualizzazione, compresa la gestione delle notifiche. Lo smartwatch è dotato di un guscio rigido e un cinturino in PUR resistente, mentre la resistenza all’acqua è certificata fino ad una profondità di 50 metri.

Sul versante sensori troviamo un rilevatore del battito cardiaco ottico BioTracker PPG ad alta precisione, sviluppato direttamente da Huami. Grazie a questo nuovo sensore e agli altri sensori presenti sull’orologio, è possibile monitorare lo stato di salute dell’utente in maniera completa e precisa. Inoltre, Huami ha sviluppato un nuovo sistema di valutazione della salute “PAI” di livello professionale, che consente di convertire i dati sulla frequenza cardiaca, il tempo di attività e altri dati sulla salute in un indice di vitalità attraverso algoritmi che consentono di controllare in maniera più precisa la propria salute.

Ma l’aspetto sicuramente più interessante è quello relativo alla batteria. Grazie a diverse ottimizzazioni è possibile con una sola ricarica raggiungere il mese di utilizzo, mentre il modalità Risparmio Energetico addirittura i 37 giorni. Un’autonomia impressionante in un dispositivo che farà gola agli amanti dello stile retrò tipico di Casio, al quale si ispira.