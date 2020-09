CoopVoce: il trucco per ottenere 20GB gratis, ecco la ChiamaTutti TOP 20

Come ha dimostrato ormai negli ultimi anni in maniera abbastanza assidua, CoopVoce non ha intenzione di sottostare alla supremazia degli altri gestori. Questo provider ha visto nella sua storia una parabola nettamente ascendente, soprattutto negli ultimi anni che si sono dimostrati lago della bilancia. Questo ormai pende proprio verso l’azienda telefonica che opera nel settore virtuale, il quale soprattutto in questi mesi è stato monopolizzato.

CoopVoce infatti ha battuto qualsiasi forma di concorrenza grazie alle sue promozioni che non racchiudono solo convenienza ma anche affidabilità. Secondo quanto riportato in merito alle tante interviste agli utenti, sono davvero pochi quelli non soddisfatti. CoopVoce inoltre non dà occasione di lamentarsi al pubblico, visto che mai nessuno si è ritrovato di fronte ad una brutta sorpresa. Per di più sul sito ufficiale persiste la migliore soluzione lanciata negli ultimi due mesi.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 è ancora disponibile con tutto incluso nel prezzo

Il percorso attuale di CoopVoce si pone fortunatamente per l’azienda in netta antitesi con il suo passato. Qualche anno fa erano davvero poche le persone che sceglievano di sottoscrivere una delle promo proposte dal provider, il quale adesso invece banchetta tra i vari rivali.

La sua ultima promo, la ChiamaTutti TOP 20 offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20GB in 4G per navigare sul web. Il tutto per soli 8 euro al mese per sempre.

Nel frattempo, per ora solo in Liguria, è attiva anche la promo GigaSpesa, la quale per ogni 10 euro di prodotti acquistati con marchio Coop, offre 1GB extra. Il massimo accumulabile risulta di 20GB.