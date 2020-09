CoopVoce: ecco come avere 20GB in regalo oltre alla ChiamaTutti TOP 20

CoopVoce da diversi anni riesce a dire la sua senza troppi problemi, riuscendo a convincere tanti utenti a cambiare gestore. Il merito è certamente della nuova strategia che ha fatto finalmente strada visti i successi raccolti soprattutto in questi mesi. Il merito è delle nuove promozioni che sono arrivate con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi veramente economici.

Questo provider inizialmente non godeva di alcun seguito, visto che molte persone parlavano di pochi contenuti i prezzi sempre uguali. Da qualche tempo però CoopVoce starebbe addirittura pensando di entrare a far parte del mondo dei gestori MNO, proprio come TIM, Vodafone e Iliad. Sarebbe un grande passo, soprattutto visto il livello al quale si trovano attualmente queste tre aziende. Sul sito ufficiale poi è presente la promozione che già ad agosto aveva raccolto un gran numero di consensi, la quale è stata estesa anche al mese di settembre.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 è ancora disponibile con i migliori prezzi in assoluto

La miglior promo di CoopVoce in questo momento è senza dubbio la ChiamaTutti TOP 20. Questa promo, che fa parte dell’omonima famiglia, è riuscita a raggiungere tantissimi utenti che ne stanno facendo utilizzo in tutta felicità. I contenuti al suo interno infatti sono ben ripartiti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani, 1000 SMS e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web ogni giorno.

Il tutto è disponibile per soli 8 euro ogni mese. Questo prezzo vale per sempre, senza mai cambiare. Proprio questo rappresenta dunque un grande vantaggio per tutti coloro che lo sottoscrivono.