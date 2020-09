OnePlus Nord è stato annunciato a luglio 2020 con il SoC Qualcomm Snapdragon 765G, display a 90 Hz e una configurazione con quattro fotocamere posteriori a un prezzo di partenza entusiasmante di € 399. OnePlus sta aggiornando frequentemente il dispositivo per migliorare l’esperienza utente. Ora, OnePlus Nord sta ricevendo un nuovo aggiornamento con il supporto per Google AR Core.

Google Play Services per AR viene automaticamente inviato ai nuovi dispositivi una volta che Google li inserisce nella whitelist. Per OnePlus Nord, Google non ha ancora inserito il dispositivo nella whitelist come “Dispositivo supportato da ARCore”, ma riteniamo che ciò accadrà a breve.

OnePlus Nord, arriva l’update per tutti gli utenti

Gli utenti segnalano che ora possono aggiornare l’app Google Play Services per AR tramite il Play Store. Il meccanismo di whitelisting garantisce che solo i dispositivi con sensori adeguatamente calibrati dall’OEM e da Google per un’esperienza di realtà aumentata ottimale possano scaricare e utilizzare le app abilitate per ARCore. OnePlus Nord non è stato ancora aggiunto all’elenco, ma è stato inserito nella whitelist, quindi rimane solo la formalità di aggiungerlo all’elenco.

OnePlus Nord fa ora parte del programma YouTube Signature Devices. Dunque, ill Nord si unisce ad altri telefoni come Pixel 4/4 XL, Motorola Edge + e, naturalmente, i suoi fratelli, come OnePlus 8 e 8 Pro. Curiosamente, il Pixel 4a di Google non fa parte dell’elenco, il che è un altro vantaggio che il telefono OnePlus ha rispetto al più recente mid-ranger di Google. Dato che la linea Pixel 3a è stata certificata, tuttavia, ci aspetteremmo che anche Pixel 4a alla fine seguirà l’esempio.