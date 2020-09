CHUWI ha di recente lanciato HiPad X, un pratico tablet 2-in-1. In termini di configurazione hardware, HiPad X ha uno schermo IPS da 10,1 pollici, un corpo interamente in metallo, un processore octa-core, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Oltre ciò, è dotato di dual-SIM LTE, GPS ed offre tutte le più recenti funzionalità di Android 10. Il prezzo iniziale di HiPad X è di circa 170 euro, il che lo rende uno dei tablet più convenienti per l’intrattenimento ed il lavoro d’ufficio.

HiPad X è uno dei tablet per il lavoro più economici del momento

HiPad X offre una presa salda e confortevole grazie al suo corpo in metallo dal peso di solo 550 g, lo spessore di 9,5 mm ed un design dagli angoli arrotondati. Lo schermo IPS offre una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel, mostrando immagini dai colori delicati ma brillanti. Allo stesso tempo, Hipad X supporta anche il pennino con una sensibilità alla pressione di 1024 livelli, utile per prendere appunti in modo naturale o il disegnare.

Il processore octa-core Helio è supportato da una GPU Mali G72, una RAM LPDDR4X da 6 GB ed una ROM UFS da 128 GB. Questa configurazione offre buone prestazione anche quando si eseguono più applicazioni, garantendo un’esperienza multi-tasking efficiente e fluida.

HiPad X supporta la rete 4G LTE ad alta velocità, anche se non è presente un modem WiFi all’interno. Il supporto alla SIM LTE permette di essere sempre essere online e comunicare senza confini. Ciò permette anche di utilizzare i servizi di mappe e navigazione, grazie anche al sistema di posizionamento GPS.

Inoltre, il tablet può essere collegato ad una tastiera ed offrire così un’esperienza laptop. Il supporto alla tastiera esterna offre numerosi vantaggi in termini di produttività, permettendo di digitare più velocemente e commettere meno errori di battitura. Sarà dunque possibile portare a termine un lavoro in tempi più brevi, e soprattutto a farlo meglio e in comodità.

Infine, ma non meno importante, HiPad X è dotato di una batteria da 7.000 mAh che, insieme al lavoro di ottimizzazione dell’efficienza energetica svolto da Android 10, offre una lunga autonomia.

HiPad X può essere acquistato online sul sito ufficiale dell’azienda.