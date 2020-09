Sta per iniziare ufficialmente una nuova era in casa WindTre. Come promesso, infatti, a breve il provider che ha avuto origine dall’unione di Wind e di 3 Italia garantirà a gran parte del suo pubblico di telefonia mobile i servizi del 5G. In questo modo il gestore si metterà a pari di TIM e di Vodafone e rilancerà la sfida per il primato del mercato della telefonia in Italia.

WindTre, inizia la rivoluzione del 5G: la release entro la fine dell’anno

Gli utenti nelle ultime ore sono molto attenti ai tempi previsti per il lancio definitivo del 5G in casa WindTre. In base alle ultime indiscrezioni il provider inizierà il rilascio delle prime linee 5G già entro la fine di questo 2020.

Entro il mese di Dicembre partiranno i test sulle nuove reti internet di ultima generazione nelle città italiane con maggior numero di abitanti. La strategia di WindTre, quindi, anche sotto questo aspetto andrà a coincidere con la scelta già effettuata dai due operatori rivali, TIM e Vodafone.

Se in una prima fase il 5G sarà materia esclusiva dei clienti dei principali centri urbani, importanti novità per sviluppi ulteriori si avranno nel corso del 2021. Dalle ultime dichiarazioni dei dirigenti emerge l’intento di voler portare il 5G entro il prossimo anno in ben 70 città italiane.

L’impegno che WindTre sta mettendo per completare i lavori propedeutici al lancio del 5G è notevole. Il gestore a breve potrà contare su ben 20mila siti di trasmissione attivi. In termini economici, l’investimento sul 5G di WindTre porterà ad una spesa di 6 miliardi di euro.