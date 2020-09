Euronics accoglie all’interno del proprio volantino una lunghissima serie di offerte e di sconti da saper cogliere assolutamente al volo, nell’idea di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato. La soluzione corrente, tuttavia, presenta la solita limitazione che accomuna le varie campagne dell’azienda.

L’accesso risulta essere riservato esclusivamente agli utenti che potranno recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio Euronics Nova, poiché gli stessi prezzi non sono stati attivati sul sito ufficiale o altrove sul territorio italiano. Nel caso in cui vogliate accedere a prodotti particolarmente costosi, segnaliamo ad ogni modo la presenza del Tasso Zero, con possibilità di pagare a rate, a partire da una spesa di almeno 299 euro.

Euronics: le offerte del volantino Svuota Negozio

L’offerta che maggiormente accomuna i volantini dei vari rivenditori di elettronica è quella rivolta al Samsung Galaxy S20, uno smartphone estremamente interessante, ricco di funzionalità e di prestazioni di assoluto livello, oggi acquistabile con un esborso finale che si aggira attorno ai 699 euro, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Sempre sulla stessa linea di prezzo troviamo anche l’Oppo Find X2 Neo, un modello anch’esso abbastanza interessante, dotato di Qualcomm Snapdragon 765G, di un buonissimo pannello AMOLED, e sopratutto di un’estetica decisamente accattivante. Nel caso in cui vogliate risparmiare, consigliamo l’acquisto della versione Lite, in vendita a circa 449 euro.

