eMule, il noto software di condivisione di file basato sul peer-to-peer, è tornato. La notizia sta destando non poco scalpore poiché il software, dopo ben 10 anni di stop, ha ricevuto un nuovo aggiornamento proprio in questi ultimi giorni.

Il ritorno di eMule: il software riceve un aggiornamento dopo 10 anni di stop!

Impossibile non conoscere eMule, il software di condivisione di file P2P che ha accompagnato i pomeriggi di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere il web nei primi anni 2000. La piattaforma vantava un successo non indifferente nonostante le qualità non del tutto positive che lo caratterizzavano. Scaricare (illegalmente) brani musicali, film e video era davvero impresa ardua da affrontare con molta pazienza data la lentezza di eMule; e le aspettative erano quasi sempre deluse dall’alta frequenza con cui ci si ritrovava ad aver scaricato dei file il cui titolo non aveva niente a che fare con il contenuto effettivo.

Tutti avevamo comunque imparato ad apprezzare i difetti di eMule e ancora oggi alcuni utenti sono rimasti fedeli alla piattaforma. A loro è dedicata la notizia emersa in rete in questi ultimi giorni: eMule si aggiorna.

Dopo ben dieci anni di attesa il software riceve un aggiornamento, si tratta della versione Beta 0.60a, disponibile esclusivamente su Windows. Gli utenti che non hanno abbandonato eMule nemmeno davanti all’efficacia, senz’altro superiore, di software come uTorrent e che continuano a non cedere alla tentazione delle varie piattaforme streaming saranno sicuramente felici di avere la possibilità di scaricare l’aggiornamento che mira ad apportare delle migliorie generiche.