The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: volano novità da Netflix

Normalmente la piattaforma americana Netflix viene utilizzata in modo superfluo per vedere film, cartoni animati e serie tv quali The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You. In pochi però sanno per esempio che questa occupa più di un petabyte di spazio, che è l’equivalente di 1.047.576 gigabyte. Per giunta la società di controllo Sandvine ha riferito che Netflix rappresentava il 15% del traffico Internet globale prima. Fu questo il motivo che la spinse a comprimere la qualità dei suoi video. Una piattaforma piuttosto ingombrante!

Come già accennato, scopriamo insieme cose ne sarà delle serie televisive sopra citate.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: buone notizie in arrivo?

Partiamo dalle notizie tristi. La successione di episodi chiamata Dark ha lasciato per sempre la piattaforma, provocando un enorme dissenso tra gli appassionati spettatori.

La stessa sorte spetta anche alla serie Tredici. Nonostante lo scalpore che causò in passato per via della sua avvincente trama dalle sfumature thriller, le sue puntate sono giunte ad una conclusione definitiva.

Le buone notizie però non mancano. Difatti torneremo presto a vedere Stranger Things e le strane avventure di un gruppo di ragazzi dalle personalità forti e molto diverse tra loro. Dopo la terza stagione, che ci ha tenuto compagnia durante il lockdown, il cast è pronto a ripartire con le nuove riprese cinematografiche per dar vita alle fresche e tenebrose puntate.

Anche You farà il suo ritorno su Netflix. Il thriller psicologico americano tratto dall’omonimo libro, dovrebbe giungere a breve con una terza stagione.

Per gli aggiornamenti tornate a trovarci!