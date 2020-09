Trony prova a catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori italiani con una campagna promozionale fortemente allettante, anche se comunque resa disponibile solamente nella regione Sardegna, e non direttamente sul sito ufficiale.

Avete capito bene, coloro che vorranno approfittare degli stessi sconti e prezzi indicati nell’articolo dovranno recarsi personalmente in uno dei negozi nella suddetta regione, in caso contrario non potranno godere delle stesse occasioni. La validità della campagna è fissata fino al 13 settembre, mentre il Tasso Zero è richiedibile solamente al superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Trony: quali sono i prezzi migliori

I prezzi migliori del volantino Trony partono ad esempio dall’ottimo Samsung Galaxy Note 10 Lite, un modello recentemente comparso sul mercato italiano, e caratterizzato da una buona dotazione, legata ad un prezzo che non supera i 489 euro.

Volendo osare leggermente di più è possibile puntare direttamente verso LG Velvet, lo smartphone che presenta un’estetica unica nel proprio genere, connettività 5G e processore Qualcomm Snapdragon 765G. Il suo prezzo non risulta essere particolarmente elevato, si aggira attorno ai 549 euro circa.

Naturalmente sono inclusi anche tanti altri modelli di smartphone e non solo, non mancano i soli Oppo A9 2020, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y5p, Huawei Y6p, Motorola E6s o LG K41s. Per conoscere da vicino il volantino Trony potete fare affidamento sulle pagine che sono state inserite nel nostro articolo, non dimenticate però le limitazioni in termini di disponibilità sul territorio.