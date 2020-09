IFA 2020 è partito ufficialmente e con esso anche tutte le presentazioni in relazione alle nuove tecnologie e tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia. Una delle prime a mostrarsi fin da subito sul pezzo è stata Tado° che ha presentato in maniera ufficiale due nuovi prodotti estremamente interessanti.

Il loro utilizzo lega con la gestione del calore e quindi incalza il prossimo periodo invernale. Si tratta di un sensore di temperatura e di un termostato wireless, quest’ultimo molto congeniale a coloro che hanno intenzione di spostare il dispositivo in zone diverse da quelle previste in fase di installazione di un qualsiasi impianto cablato.

Questo infatti permetterà di evitare di effettuare fori dediti al passaggio di cavi o altro in modo da rendere il tutto più agevole e pulito anche solo per quanto concerne l’aspetto visivo. Basterà semplicemente installare una station fisica, questa volta legata alla corrente elettrica e al termostato ed in seguito collegando il nuovo apparato wireless dove più si desidera.

Per quanto riguarda invece il sensore di temperatura, si tratta di un’aggiunta che integra le valvole termostatiche prodotte da Tado°. Il nuovo dispositivo potrà essere collegato ad una o più valvole in modo da consentire la regolazione della temperatura in un punto preciso della stanza o della casa. In questo modo non bisognerà più rifarsi ad un punto prossimo al calorifero o alle fonti di calore da diffondere in casa.

E’ stato lanciato anche un nuovo servizio che integra il pacchetto Auto-Assist con una feature Care & Protect. In questo modo i possessori di una caldaia termosingola potranno provvedere grazie all’aiuto del servizio alla riparazione di un qualsiasi guasto della caldaia che rientri appunto nelle possibilità dell’utenza media. Il software legato al servizio procederà pian piano venendo sempre più a conoscenza dell’impianto su cui è installato e sarà dunque in grado di fornire dei report in merito ad eventuali anomalie e malfunzionamenti. Partirà così in seguito una guida all’auto-riparazione che fornisce anche dei contatti appartenenti a specialisti per una riparazione più profonda.

Prezzi

Il Termostato Intelligente Wireless V3+ – kit di base sarà acquistabile a 229,99€. Il Sensore di Temperatura Wireless costerà invece solo 79,99€.

La funzione Care & Protect invece sarà disponibile da ottobre ad un costo mensile di 2,99 euro o per 24,99 euro all’anno.