Le novità sull’uscita e sulle funzionalità della PlayStation 5 si accavallano ormai una sull’altra, segno che ci stiamo approssimando alla presentazione ufficiale e al momento dell’apertura delle prevendite. Una questione decisamente spinosa e che fa drizzare le orecchie ai fan del gaming su console, riguarda la retrocompatibilità della nuova console con i vecchi giochi. L’argomento per ora è stato sempre eluso in maniera perfetta, lasciando i gamer sulle spine, una condizione che si protrarrà fino all’uscita della console probabilmente. Ma ora sono arrivate delle piccole conferme in merito, e non sono certamente positive.

Retrocompatibilità PS5, brutte notizie in arrivo

Sony ha dichiarato fin dalla presentazione che i giochi della PlayStation 4 saranno compatibili con la PS5. Questo permetterà ai gamer con una vasta collezione di giochi di effettuare il passaggio alla nuova generazione senza perdere nessun titolo acquistato in passato.

Tuttavia, la questione più importante è quella collegata alle PS3, PS2 e PS1. La compatibilità con i giochi di queste vecchie console non è mai stata né affrontata né smentita da Sony. In questi giorni però Ubisoft si è sbilanciata sull’argomento.

Sulla pagina di supporto alla nuova console, Ubisoft dichiara esplicitamente che i vecchi giochi non saranno compatibili con PS5.

Ecco qui la risposta di Ubisoft sulla sua pagina di supporto:

“La retrocompatibilità sarà disponibile solo per i titoli PlayStation 4 e non per i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e dell’originale PlayStation.”

Certo la notizia non è ufficiale, e lo sarà solo quando Sony si pronuncerà sull’argomento. Tuttavia, una fonte autorevole come Ubisoft senza dubbio non è da prendere sotto gamba, e potrebbe essere una piccola anticipazione di quelle che saranno le dichiarazioni della casa madre.

Non resta che aspettare il prossimo State of Play di Sony, nei quali dovrebbero essere svelati il prezzo e la data di uscita finale della PlayStation 5. Un evento che secondo i rumor potrebbe avvenire a brevissimo.