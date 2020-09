Carrefour ha un sogno, raggiungere i gradini più alti del podio della rivendita di elettronica, ‘sottomettendo’ le dirette rivali, quali sono Esselunga e Bennet, almeno considerando le sole aziende che principalmente si occupano di beni di prima necessità.

Gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano di fronte un SottoCosto veramente molto interessante, tanti prezzi bassi con alcune riduzioni notevoli rispetto al prezzo originario di listino, condite però con limitazioni importanti sulle disponibilità in negozio. L’accesso alla campagna è possibile solamente nei punti vendita, oltre a questo le scorte sono estremamente ridotte, di conseguenza sarà importante ricordare che potrebbero terminare prima del previsto.

Tutte le offerte Amazon ed alcuni dei migliori codici sconto sono disponibili sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Carrefour: il volantino è impressionante

Lo smartphone da acquistare subito nel volantino Carrefour è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un dispositivo che riserva piacevolissime sorprese a tutti gli utenti che vorranno avvicinarcisi per la prima volta, dato comunque un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente per l’esattezza a 569 euro.

Sempre restando in tema Apple, non possiamo trascurare la presenza delle ottime Apple AirPods di seconda generazione, ufficialmente in vendita a 129 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre dal giorno effettivo del lancio sul mercato.

L’ultimo prodotto da non perdere di vista è l’economico Xiaomi Redmi Note 8T, un device che riserva buone prestazioni complessive, ad un prezzo finale che si aggira attorno ai 149 euro. Il volantino Carrefour lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo per conoscere da vicino le singole offerte.