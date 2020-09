Esselunga riesce e continua a catturare l’attenzione dei consumatori italiani con offerte ad hoc, pensate appositamente per cercare di invogliare l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale. I prezzi sono al solito molto bassi, anche se purtroppo le scorte sono limitate.

Fino al 2 settembre, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio (ricordiamo infatti che la tecnologia non può essere acquistata sul sito ufficiale Esselunga), gli utenti possono accedere ad una offerta tech decisamente interessante. La limitazione più grande non riguarda la diffusione in Italia, quanto proprio il quantitativo di scorte disponibili in negozio, sono pochissime, di conseguenza potreste fare fatica con le disponibilità nel momento in cui vi recherete nello stesso.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte di oggi

Il volantino Esselunga concentra la propria attenzione su un prodotto in particolare, parliamo a tutti gli effetti del Google Nest Hub, un dispositivo fondamentale per controllare i singoli device smart, senza dover ricorrere a vari hub o account particolari.

La sua caratteristica principale è sicuramente l’ampio display da 7 pollici, completamente a colori e touchscreen, utilissimo per visualizzare foto, video e per effettuare videochiamate. Alle spalle del device troviamo anche un altoparlante, tramite il quale l’utente potrà ascoltare la “voce” del Nest Hub, ed allo stesso tempo riprodurre i brani preferiti. E’ presente, infine, anche un microfono integrato, fondamentale appunto per impartire i comandi direttamente al terminale stesso.

Il prezzo finale di vendita corrisponde a 59 euro, cifra più che accettabile se confrontata ad esempio con gli oltre 139 euro previsti per il più “semplice” Google Home.