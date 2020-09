TIM è costantemente al lavoro per garantire a tutti i suoi clienti un servizio che possa essere quanto più completo possibile. Il gestore nazionale, nel corso di queste ultime settimane, non si è concentrato soltanto sul pubblico dei nuovi abbonati con le classiche tariffe winback basate su consumi alti e prezzi da ribasso. Tante occasioni ci sono ancora tutt’oggi anche per chi ha già attivato una scheda SIM.

In particolare modo, per tutti gli attuali abbonati di TIM è da poco disponibile una promozione speciale per la navigazione internet.

TIM, arriva la promozione speciale per aggiungere 100 Giga in 4G

Da sempre il provider mette a disposizione degli abbonati soluzioni vantaggiose per accrescere le soglie di consumo per il traffico internet. In questo mese di settembre, una delle tariffe migliori sotto questo aspetto è la Supergiga 100.

Attraverso questa promozione i clienti potranno ricevere ben 100 Giga per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G. La spoglia si rinnova di mese in mese e si aggiunge alla quota di Giga già disponibile con la propria ricaricabile di riferimento. Il prezzo dell’iniziativa è di 19,99 euro ogni trenta giorni.

Grazie a Supergiga 100, i clienti potranno anche condividere la loro connessione di rete da smartphone ad altri dispositivi attraverso lo strumento dell’hotspot personale. Inoltre – novità delle ultime ore – sarà possibile connettersi sulle piattaforme di elearning senza consumare traffico dati.

La SuperGiga 100 di TIM è una variante di altre iniziative simili. I clienti potranno infatti attivare anche Supergiga 20 (20 Giga a 9,99 euro al mese) e SuperGiga 50 (50 Giga a 13,99 ero al mese).