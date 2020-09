Iliad: arriva la fibra ottica, le promo da 40 e 50GB ancora disponibili

Tanti progressi sono stati compiuti da Iliad, gestore arrivato oltre due anni fa in Italia che ad oggi domina la classifica insieme a pochi altri. Le sue promozioni, peraltro ancora disponibili, sono riuscite a battere realtà del calibro di Tim e Vodafone che ad oggi in alcuni casi si ritrovano ad inseguire per recuperare utenti.

Nel frattempo un nuovo accordo è stato siglato con Open Fiber, realtà che consentirà a Iliad di introdurre sul mercato la propria fibra ottica. Nel frattempo le offerte del gestore sono ancora disponibili: la Giga 50 con minuti ed SMS senza limiti e 50GB in 4G costa solo 7,99 euro, mentre la Solo Voce con minuti ed SMS senza limiti costa 4,99 euro.

Iliad: ecco l’accordo che porterà la sua fibra ottica agli italiani

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” dichiara l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.