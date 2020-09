Il ruolo della carta di credito è diventato centrale dal momento in cui le disposizioni governative hanno ridimensionato il ruolo del denaro contante. Mentre sempre più persone depositano i soldi in banca società come Visa sperimentano nuovi e bizzarri metodi di pagamento per semplificare le procedure di addebito. L’ultima novità passa per un paio di occhiali da sole in grado di fungere da sistema per il trasferimento di denaro al POS. L’invenzione ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme il nuovo progetto.

Occhiale da sole Visa al posto della carta di credito

Uno degli oggetti cui molti non possono rinunciare sono gli occhiali da sole. Un vero trend per grandi e piccoli ed a quanto pare anche un supplemento hi-tech per la gestione dei pagamenti contactless. Non a caso durante il SXSW 2017 il costruttore ha distribuito 50 paia di occhiali a partner e influencer. Prodotti dal brand australiano Local Supply, questi sistemi si sono configurati come qualcosa di futuristico ed inizialmente utopistico. Ma sono diventati realtà.

L’asta destra degli speciali occhiali contiene un chip integrato non dissimile da quello che tutti quanti noi troviamo installato a bordo della nostra carta di credito. Come prevedibile il contatto avviene a breve distanza. Basta sfilare gli occhiali dal volto e passarli nel lettore di carte in uso nei negozi e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati.

Il sistema è altamente funzionale eppure criticato per due motivi. Il primo riguarda il timore di perdere i supporti e con essi anche i soldi depositati all’interno del conto. Il secondo, ancora peggiore, riguarda l’ipotesi di furto degli occhi e quindi del denaro ad essi correlato.

Chiaro anche che diventa scomodo portare con sé gli occhiali da sole di notte o in una giornata nuvolosa. Su questo punto la scelta fatta si sembra decisamente opinabile. Lasciamo a voi il compito di giudicare questa curiosa implementazione.