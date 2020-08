Lucifer: l'arrivo della nuova stagione colpisce i fan...ma non finisce qui

I fan più accaniti continuavano insistentemente ad avanzare richieste nei confronti della show-runner Modrovich, circa le novità della nuova stagione. Così, dopo svariati mesi, la Modrovich ha accontentato tutti (o quasi). Lucifer, la serie televisiva narrante la storia del bel Signore degli Inferi, è tornata sulla piattaforma streaming con delle grandi novità. Purtroppo però, come vi accennavamo precedentemente, la successione di episodi non è stata ancora completata. In che senso? Anziché farla uscire in un unico gruppo, la produzione ha dapprima pubblicato i primi 8 episodi. Così facendo ha però lasciato l’amaro in bocca a tutti gli spettatori. Ecco le motivazioni e lo stato attuale della seconda parte.

Lucifer: quando arriveranno gli 8 episodi mancanti?

Lucifer è la prova lampante che la perseveranza e l’insistenza portano grandi risultati. La serie televisiva difatti inizialmente era destinata alla cancellazione dalle piattaforma, ma anche grazie al supporto dei fan è riuscita a resistere e a rimettersi in gioco scatenando molteplici reazioni positive.

Il co-showrunner Joe Henderson, mantiene di certo la parola. Mesi fa, prima che giungessero i primi 8 episodi sui piccoli schermi, egli aveva tranquillizzato i suoi fan affermando quanto segue: “A tutti i Lucifan che si chiedono quando esca la prima parte della stagione 5, lo sapremo quando lo saprete anche voi! La post-produzione procede a rilento causa Covid-19. Stiamo procedendo abbastanza bene. Speriamo di avere una risposta da darvi al più presto!”. Pertanto, anche se non si sa nulla della seconda parte degli episodi, ci fidiamo dei produttori della serie e attendiamo l’arrivo di una puntata musical speciale.