Sembra che molto presto si aggiungerà un nuovo smartphone alla line-up dell’azienda giapponese Sony. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Sony Xperia 5 II e, in queste ultime ore, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato una prima immagine render di questo device.

Ecco il design del prossimo smartphone di Sony

Ecco dunque una prima immagine render del prossimo dispositivo targato Sony. Osservando attentamente l’immagine in questione, possiamo notare come la parte posteriore del prossimo Sony Xperia 5 II ospiterà tre fotocamere e queste ultime verranno realizzate in collaborazione con Zeiss. Ad accompagnare i sensori fotografici ci sarà poi il flashLED ma sembra che mancherà un sensore ToF 3D. Sul retro poi è presente il logo del chip NFC.

Per quanto riguarda il display, rimane l’iconico design dell’azienda con un ampio display allungato e con le cornici superiore e inferiore comunque presenti. Il noto leaker Evan Blass, però, non ha rivelato nessuna informazione specifica riguardo alle caratteristiche di questo pannello.

Da notare poi la disposizione dei tasti sul frame laterale. Sul lato destro, in particolare, è possibile notare come siano presenti il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento e ben due altri tasti. Uno di questi molto probabilmente servirà per scattare delle foto (come fatto dall’azienda nei suoi precedenti device) mentre il secondo tasto potrebbe integrare un sensore biometrico per lo sblocco.

Questo render, quindi, ci rivela come l’azienda non abbia intenzione di stravolgere il design di questo nuovo smartphone rispetto al suo predecessore, ovvero il Sony Xperia 5. Non ci resta che attendere altre indiscrezioni per conoscere il resto della scheda tecnica di questo nuovo dispositivo.