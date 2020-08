Unieuro ha concluso con ieri la propria campagna promozionale Fuoritutto, in attesa di conoscere le scelte aziendali, è arrivato il momento di prendersi una pausa dagli sconti attivi in negozio, per concentrarsi sulle offerte online.

Tutti i prezzi elencati nel nostro articolo risultano essere fruibili solamente sul sito ufficiale, gli utenti che spenderanno oltre 49 euro potranno richiedere la consegna a domicilio a costo completamente azzerato. Inoltre, solo in questi giorni, è attivo un extra sconto del 5% su tutto il catalogo, la riduzione verrà aggiunta direttamente nel carrello (non è già inclusa nel prezzo mostrato a schermo).

Unieuro: le offerte migliori del momento

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, per questo motivo possiamo proporvi solamente un piccolo estratto, rimandando la visione completa al link inserito in fondo all’articolo.

I modelli da non perdere di vista sono Samsung Galaxy A20e a 149 euro, Samsung Galaxy A30s a 189 euro, Samsung Galaxy A51 a 277 euro, Galaxy A30s a 189 euro, Huawei P30 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A20e a 149 euro, Oppo Reno 2Z a 249 euro, Realme 5 a 159 euro e similari.

Una piccola chicca attende gli utenti, infatti è possibile acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 a soli 639 euro, il prezzo è indubbiamente uno dei più bassi del momento, se considerata la versione completamente sbrandizzata da 128GB di memoria interna.

Per ogni altra informazione in merito ai prezzi bassi previsti direttamente dal volantino Unieuro, raccomandiamo caldamente la visione di tutte le offerte premendo questo link.