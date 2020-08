Esselunga ha recentemente lanciato sul mercato italiano un’offerta davvero da capogiro, una soluzione che promette all’utente un risparmio notevole, senza obbligarlo a conti particolari o comunque a dover rinunciare alla qualità generale del prodotto acquistato.

Fino al 2 settembre è attiva la cosiddetta offerta tech in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, non possono in nessun modo essere completate direttamente sul sito ufficiale (la tecnologia non è raggiungibile). Il prodotto è comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Incredibili codici sconto Amazon e splendide offerte vi attendono sul nostro canale Telegram, iscrivetevi subito.

Volantino Esselunga: il risparmio alla portata di tutti

Il risparmio con il volantino Esselunga appare davvero essere alla portata di tutti, il prodotto preso in considerazione è il Google Nest Hub, un modello fortemente interessante, poiché in grado di convogliare ed espandere tutte le funzionalità apprezzate con i vari Google Home o Google Home Mini.

La sua caratteristica principale è sicuramente l’ampio display da 7 pollici a colori e completamente touchscreen, fondamentale per visualizzare foto e video, nonché per impartire tutti i comandi principali. Non manca ovviamente una fotocamera frontale per le videochiamate, oltre a altoparlanti integrati per ascoltare la musica, oppure microfoni per impartire comandi vocali.

Il prodotto è attualmente in vendita da Esselunga a soli 59 euro, è importante ricordare che è disponibile fino al 2 settembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.