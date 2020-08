Nell’imminente mese di settembre 2020 l’operatore virtuale CoopVoce, lancerà una nuova offerta denominata Top 40, che andrà a sostituire l’attuale estiva Top 20, a meno di 10 euro al mese.

La Top 20 vi ricordo, che per il momento è attivabile per tutte le richieste entro il 9 settembre 2020, ma l’operatore potrebbe comunque decidere di prorogarla e proporle entrambe. Scopriamo insieme il bundle completo della nuova offerta.

CoopVoce pronto a lanciare la Top 40 a meno di 10 euro al mese

A partire dal 10 Settembre 2020 e fino al 14 Ottobre 2020, salvo eventuali cambiamenti, sarà invece disponibile la nuova offerta denominata CoopVoce Top 40, anch’essa valida sia per nuovi che già clienti. La nuova offerta comprenderà minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti e 40 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 9.50 euro al mese.

Il contributo di attivazione valido per i nuovi clienti, per chi attiva un nuovo numero o con la portabilità da altro operatore, sarà pari a 0 euro, mentre quello per i già clienti sarà di 9 euro, che sarà scalato insieme al costo del primo mese anticipato. Al momento non si sa ancora se la nuova offerta Top 40 sarà attivabile dai nuovi clienti con le attuali modalità previste per Top 20, ossia solo nei punti vendita Coop mentre online solo con prenotazione e ritiro in negozio.

I nuovi clienti che richiederanno Top 40 dovranno sostenere un costo iniziale pari 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Da Aprile 2020 il traffico incluso nella nuova SIM ricaricabile CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus. Questo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.