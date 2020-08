CoopVoce sfodera l'asso nella manica: ecco la TOP 20 e 20GB in regalo

Coop ha ideato ormai nel lontano 2007 un gestore che ad oggi ha fatto finalmente strada. Stiamo parlando di CoopVoce, provider virtuale che difficilmente perde uno scontro con i suoi rivali nello stesso settore. La telefonia mobile è diventata infatti affare di questa azienda, la quale riesce sistematicamente a portare dal suo lato tantissimi nuovi utenti viste le offerte.

Tutti sanno che agli albori CoopVoce non riscuote tutto questo successo e le motivazioni erano ben precise; la prima stava certamente nei contenuti, troppo esigui per competere con realtà del calibro di Vodafone o Tim ad esempio. La seconda stava nella qualità che fortunatamente ad oggi è diventata un punto di forza del provider. CoopVoce dunque vuole ancora una volta dimostrare di essere uno dei top del panorama della telefonia mobile, e per farlo ecco la nuovissima TOP 20.

CoopVoce lancia ufficialmente la sua ChiamaTutti TOP 20 con un’iniziativa per gli utenti liguri

Se CoopVoce prima non faceva gola a nessuno per un eventuale cambio gestore, ad oggi sono in tanti a controllare sistematicamente il sito per scrutare da vicino le varie proposte. In questo caso la ChiamaTutti TOP 20 pare essere quella giusta visti i contenuti ed il prezzo.

Al suo interno sono disponibili minuti senza limiti, 1000 SMS e 20 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre. Nel frattempo ecco anche l’iniziativa GigaSpesa in vigore in Liguria: tutti gli utenti che effettueranno almeno 10 € di spesa su prodotti a marchio Coop, otterranno 1 giga gratis. La promo è cumulabile fino a 20 giga extra.