Per Xiaomi questo è un periodo fortemente positivo, sia da un punto di vista commerciale che tecnologico. Proprio mentre la nuova versione del sistema, la MIUI 12, approda sui dispositivi di punta del colosso cinese, anche smartphone più anziani la ricevono. In questo caso si tratta di due dispositivi molto particolari e che hanno segnato la storia degli smartphone, vediamo come.

Mi Mix, nuovo aggiornamento porta la MIUI 12

Xiaomi è riuscita finalmente a rilasciare prima di settembre l’aggiornamento stabile alla MIUI 12 per il Mi Mix 2s e il Mi Mix 3. Questi due dispositivi sono estremamente famosi perché possono essere considerati a tutti gli effetti i primi ad aver abbandonato il concetto di notch per presentare al mondo un telefono con il display a tutto schermo. Una scelta di Xiaomi che è stata ripresa anche con la serie Mi 9T, ma poi abbandonata dagli ultimi Mi 10, in favore del foro sul display per la telecamera.

Se possedete uno di questi due dispositivi potreste ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni, dato che come ben sappiamo, gli aggiornamenti non vengono rilasciati a tutti immediatamente, ma a scaglioni.

Nel caso del Mi Mix 2s il codice di aggiornamento è 12.0.1.0.QDGMIXM, dal quale si riconosce il ramo ufficiale degli aggiornamenti stabili di Xiaomi. Per quanto riguarda invece il Mi Mix 3 il codice del firmware è 12.0.1.0.QEEMIXM.

Per entrambi i dispositivi ci sono buone e cattive notizie. Se da una parte il nuovo aggiornamento porterà le funzionalità della MIUI 12 su dispositivi non proprio nuovissimi, dall’altra Android 10 non approderà su questi dispositivi, che si fermeranno ad Android 9. Nel caso del Mi Mix 3, la versione 5G ancora non riceverà l’aggiornamento, per il momento dedicato solo alla versione normale del dispositivo.

Rimanete sintonizzati per ricevere ulteriori informazioni e notizie su Xiaomi e fateci sapere nei commenti se avete ricevuto o meno l’aggiornamento!