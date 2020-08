Oltre dieci milioni di giocatori su PlayStation 4 ed un importante traguardo raggiunto ad appena tre settimane dal lancio. Fall Guys: Ultimate Knockout è, oggi, uno dei titoli più popolari su Twitch, tant’è vero che avrebbe superato grandi colossi come Fortnite, Call of Duty: Warzone e quello che fino a qualche giorno fa era considerato essere il re indiscusso della nota piattaforma di streaming. League of Legends. Questo colorato quanto vivace battle royale avrebbe intrattenuto giocatori e spettatori per oltre trenta milioni di ore in una sola settimana, mentre il celebre MOBA di casa Riot Games è riuscito a totalizzare circa ventinove milioni di ore.

Sorry @LeagueOfLegends, maybe we could budge up and both sit on the throne together?

I just don't like the insinuation that we yeeted you out of your fancy chair

I'm sure there's room for us to sit there together?

