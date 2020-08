Il diesel stringe una “alleanza” con il Metano per battere definitivamente l’elettrico, proprio in questo periodo il Ministero ha concesso l’approvazione per l’implementazione del motore Diesel Dual Fuel, ovvero un sistema che utilizzerebbe sia il gasolio che il gas metano per la locomozione, riducendo di molto le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Tutti i veicoli Diesel attualmente in vendita sul mercato con classe Euro 6D-Temp possono apportare una modifica al motore per l’implementazione appunto del Diesel Dual Fuel, con relativa certificazione che ne attesta l’efficienza ed il rispetto degli standard. L’adozione del nuovo sistema è completamente a carico di Ecomotive Solutions e Autogas, due aziende specializzate in operazioni di questo tipo, in seguito agli ottimi test attivati su una Jeep Grand Cherokee 3.0 Multijet da 250 cavalli.

Diesel a metano: ottimi risultati

Stando ai test effettuati, in modalità duel l’automobile riesce a raggiungere una “autonomia” da record, se originariamente la percorrenza era di 10/12 km al litro, grazie proprio all’implementazione del nuovo sistema, il modello in questione è riuscito a raggiungere a gasolio ben 18/23 km al litro, affiancati da 19/22 km al kg garantiti dalla corrispettiva navigazione a metano.

Tutto ruota attorno all’installazione, oltre naturalmente al serbatoio a metano, di una centralina D-Gid Light, in grado di attivare elettro-iniettori legati al gas, a loro volta collegati con uno specifico riduttore a doppia riduzione di pressione, per inviare poi il metano all’interno del condotto di aspirazione, e completare la miscela con l’aria, inserendosi infine nel cilindro per la generazione della coppia.

Una combinazione di gas e gasolio può essere davvero l’arma vincente per non rinunciare al diesel, ed allo stesso tempo ridurre di molto le emissioni.