Originariamente prevista per dicembre 2020, la terza stagione di You farà attendere i suoi spettatori un po’ più del previsto. Il lockdown scattato a causa della pandemia ha infatti colpito numerose serie TV di casa Netflix andando ad inficiare sulle tabelle di marcia in maniera molto consistente e non permettendo più a tale titolo di rispettare la sua tradizionale uscita in periodo natalizio. Nonostante questa prima informazione un po’ triste, attualmente i lavori per la conclusione delle riprese stanno proseguendo senza ulteriori problematiche ed è per questo che già alcuni pettegolezzi sono arrivati alle nostre orecchie, giusti giusti per essere svelati.

You: terza stagione in arrivo il prossimo anno, ecco un importante dettaglio ed il cast

Grazie alle prime rivelazioni effettuate dalla stessa ideatrice dello show, oggi è possibile sapere che nel corso della nuova stagione un personaggio fin’ora sottovalutato acquisirà molto più potere. Di chi stiamo parlando? Proprio della madre di Love. In una recente intervista Sera Gamble ha esplicitamente affermato: ‘ Ci sono molte domande sulla madre di Love, che non a caso si vede nella scena finale. Per esempio, quanto conosce davvero i suoi figli?’.

Per quanto concerne il cast, invece, senza ombra di dubbio torneranno nelle vesti dei due protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti; rimangono, invece, incerti gli amici di Love ossia Charlie Barnett (Gabe), Marielle Scott (Lucy) e Melanie Field (Sunrise), i quali potrebbero tornare a fare la loro apparsa oppure no.

Ricordiamo, infine, i nostri lettori che YOU è una produzione originale Netflix, pertanto le prime due stagioni sono disponibili in streaming sul servizio in abbonamento.