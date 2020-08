Mozilla ha in serbo numerose novità per gli utenti che utilizzano Firefox, il suo browser Web, sul proprio dispositivo Android. Questi potranno vivere un’esperienza di navigazione in Rete completamente rinnovata, di cui velocità e sicurezza ne sono le parole chiave.

Firefox per Android si aggiorna, ecco le novità

Anzitutto, Firefox implementerà una modalità anti-tracciamento avanzata, bloccando automaticamente la maggior parte dei tracker presenti sulle pagine visitate. Nello specifico, sarà possibile scegliere tra un tipo di esperienza Standard, Forte o Personalizzata. La prima bloccherà alcuni tracker; la seconda bloccherà, invece, tracker, annunci pubblicitari e pop-up, per cui alcune funzionalità del sito Web visitato potrebbero non funzionare o mostrate correttamente. La modalità Personalizzata, infine, permette di stabilire manualmente quali tracker e script bloccare.

Oltre ciò, Firefox provvederà a cancellare automaticamente la cronologia delle schede private quando le si chiuderanno o quando si uscirà dall’app. Ciò non rende la navigazione anonima, ma può comunque essere d’aiuto a nascondere la propria attività online da qualsiasi altra persona che possa in qualche modo utilizzare quello stesso smartphone o dispositivo.

La velocità e la fluidità di Firefox per Android adesso dipendono da una versione rinnovata e migliorata del motore di rendering GeckoView. Grazie a ciò, il broswer Web di Mozilla offrirà un’esperienza di navigazione ultra-rapida.

Oltre ciò, l’app di Firefox presenta una nuova interfaccia utente. La barra degli indirizzi potrà essere posizionata in alto o in basso, a seconda dei gusti dell’utente, mentre sarà possibile scegliere tra la modalità scura e quella classica. In generale, l’interfaccia presenta adesso un aspetto più pulito ed offre più possibilità di personalizzazione.

La nuova versione di Firefox per smartphone e tablet Android è già in fase di roll-out per gli utenti europei. Fateci sapere se avete ricevuto l’aggiornamento e se avete notato miglioramenti!