Whatsapp: i TRUCCHI sconosciuti per utilizzare al meglio l'app

Whatsapp è l’applicazione più utilizzata negli ultimi anni, è inutile dirlo. L’app dal marchio verde nata nel febbraio del 2009, ha conquistato il cuore degli utenti grazie alla sua velocità e alla possibilità di fare chiamate e videochiamate. Ma non solo, perché questa se utilizzata nel modo giusto conserva delle speciali abilità. Ecco dunque, tutti i segreti che non conoscevate.

Whatsapp: i segreti più interessanti nascosti nell’applicazione

In tantissimi ormai ci serviamo della famosa app di messaggistica per comunicare con il proprio datore di lavoro, amico, fidanzato o familiare. Difatti grazie alle molteplici utilità questa si può utilizzare in moltissimi ambiti, addirittura professionali. Eppure in pochissimi sono a conoscenza di alcuni utilizzi dell’app. Tra questi troviamo:

Le scorciatoie per le chat

Grazie a queste non vi sarà il bisogno necessario di entrare nell’app per cancellare, svuotare, mettere il silenzioso o esportare una chat. Vi basterà infatti scorrere il dito da destra a sinistra oppure fare un tap prolungato su di esse.

Ricerca rapida di un messaggio specifico

Molto spesso vi sarà capitato di avere bisogno di un determinato messaggio da mostrare ad un amico per avere maggiori conferme su un indirizzo o per ricontrollare un numero di telefono. La maggior parte delle volte però avrete sentito il peso del continuo scorrere il dito sulla chat per ritrovarlo. Ebbene, grazie alla ricerca automatica non ce n’è bisogno. Sarà necessario optare per l’opzione Cerca ed inserire una parola chiave per avviare la ricerca del sms.

Controllo del messaggio senza aprire l’app

Tale funzione coinvolge solamente i possessori di iPhone. Vi basterà accedere alla schermata Today, scorrere fino in fondo e cliccare su Edit. Dopodiché si aprirà un elenco dei nostri widget attivi. Una volta trovato, cliccate sul pulsante + verde davanti ad esso, in modo da poterlo aggiungere ai widget attivi. Per concludere premi Ok in alto a destra.