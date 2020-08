Con la Legge Rilancio il bonus rottamazione auto è diventato effettivo per poi potenziarsi per intervento del Decreto di Agosto che ha concesso ulteriori incentivi a favore dei veicoli Euro 6. Tantissimi italiani hanno approfittato dei vantaggi economici concessi fino a 10.000 Euro in caso di demolizione dell’auto. Con lo scopo di rilanciare un mercato in crisi e favorire la salvaguardia del pianeta valgono gli effetti dei voucher a partire dal 1 Agosto 2020 in attesa di nuovi fondi che riescano a colmare la domanda valida fino al 31 Dicembre 2020. Scopriamo quanto puoi ottenere cambiando auto.

Cambi auto e ricevi fino a 10.000 Euro grazie al bonus rottamazione: ecco le condizioni

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Questo è il quadro complessivo dei vantaggi che si possono ottenere liberandosi della propria auto inquinante. Da notare che esistono anche bonus senza rottamazione il cui corrispettivo risulta essere però dimezzato così come previsto dal vigente emendamento. I vantaggi valgono sia per veicoli Euro 6 che per soluzioni di ultima generazione facenti parte del novero delle proposte ibride (Full e Plug-in) ed elettriche. E voi state approfittando dei nuovi incentivi auto del 2020 per passare a vetture ecologiche e convenienti? Spazio ai commenti.