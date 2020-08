Con un comunicato ufficiale, INPS ha voluto mettere in guardia i propri utenti dal nuovissimo tentativo di frode, o di truffa phishing, messo recentemente in atto da criminali senza scrupoli, pronti a tutti pur di rubare denaro al prossimo.

Il meccanismo non si discosta da quanto stiamo vedendo in seno a PostePay o alle banche, l’utente riceve un messaggio di posta elettronica con mittente INPS, nel quale idealmente l’ente richiede la pressione di un link interno per richiedere il bonus di 600 euro o per ottenere i rimborsi da parte dell’INPS stessa.

La promessa è di collegarsi al sito ufficiale, nel quale poi inserire i dati del proprio istituto di credito, sui quali poi accreditare la cifra dovuta. Esteticamente sembra tutto molto realistico, ma si tratta di una truffa, poichè il sito collegato al link inserito è gestito direttamente dai malviventi, e di conseguenza ogni informazione inserita al suo interno verrebbe rubata dai suddetti, per poi essere utilizzata per scopi tutt’altro che leciti.

INPS: attenzione alle truffe

L’INPS, affiancata dalla Polizia Postale, il 18 agosto 2020 ha voluto mettere in guarda tutti i cittadini italiani, ricordando fortemente che non invia mai messaggi di posta elettronica di questo tipo, nei quali sopratutto richiede la pressione di link per il collegamento al sito ufficiale.

Nessun istituto o azienda attua politiche simili, se ricevete una email ricordatevi sempre che molto probabilmente si tratta di una truffa, se avete dei dubbi dovete solamente aprire il browser, digitare l’indirizzo ufficiale nell’apposita barra, ed il gioco è fatto.