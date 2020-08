MediaWorld rende disponibile un volantino con all’interno offerte a dir poco grandiose, la perfetta commistione di prezzi bassi e di sconti di qualità elevata, tutti applicati sulle più importanti categorie merceologiche del momento.

Il risparmio da MediaWorld è sempre dietro l’angolo, a conti fatti l’utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere a prezzi bassi anche senza essere costretto a muoversi dal divano di casa propria; la campagna promozionale è raggiungibile ovunque in Italia, nonché direttamente online sul sito ufficiale, con spese di spedizione però a pagamento. Da sottolineare, inoltre, la presenza del Tasso Zero su ogni acquisto superiore ai 199 euro.

MediaWorld: quanto risparmio per gli utenti

MeidaWorld cerca di accontentare un po’ tutti, per questo motivo sconta prodotti appartenenti a svariate categorie merceologiche, nonché fasce di prezzo. Il top di gamma preso in considerazione resta l’ormai indiscusso Apple iPhone 11 Pro, finalmente in vendita ad una cifra inferiore ai 1000 euro, più precisamente 989 euro; volendo risparmiare, sempre restando entro il mondo iOS, incrociamo comunque Apple iPhone 11 a 769 euro, altro ottimo rapporto qualità/prezzo per un terminale di pregevole fattura.

Le alternative Android sono tutte rappresentate da modelli più economici e dai prezzi inferiori ai 350 euro, ecco quindi che possiamo annoverare Samsung Galaxy A21s a 148 euro, Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A31, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Lite 5G, Motorola Moto G8 Power Lite o similari.

Tutti gli sconti del volantino MediaWorld sono reperibili direttamente sul sito ufficiale.