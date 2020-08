Esselunga ha recentemente lanciato un’offerta shock, rendendola disponibile ad ogni consumatore sul territorio nazionale, nonché direttamente in tutti i punti vendita. La validità della campagna è fissata al 2 settembre 2020, ma è necessaria una rapida decisione, le scorte sono estremamente limitate.

Se nei punti vendita potrete acquistare lo Huawei P40 Lite a soli 199 euro, gli utenti interessanti ad un prodotto in grado di rendere la casa ancora più smart troveranno piena soddisfazione nell’offerta tech pensata appositamente per loro da Esselunga. L’acquisto, come sempre accade in occasioni di questo tipo, sarà riservato ai punti vendita, con scorte però limitate; ciò sta a significare che il prezzo indicato è valido fino al 2 settembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: i prezzi sono ai minimi storici

Il volantino Esselunga concentra la propria attenzione sull’assistente vocale Google Nest Hub, il perfetto compagno per rendere la propria abitazione ancora più smart. Dotato di un ampio display completamente touchscreen da 7 pollici (diagonale di 177,8 millimetri), può essere utilizzato per mostrare foto e video, oltre che accedere ad una miriade di funzioni.

La connessione alla rete avverrà tramite il WiFi di casa, integra sia speaker che microfono, da utilizzare proprio per interloquire con il dispositivo stesso. Il prezzo è stato fortemente ribassato rispetto al listino originario, parliamo infatti di soli 59 euro per l’acquisto, senza limitazioni o vincoli particolari.

Come specificato in precedenza, le scorte effettivamente disponibili in negozio sono limitate, di conseguenza decidete rapidamente se vale davvero la pena acquistarlo.