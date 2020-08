Ogni giorno vengono scaricate dal Play Store tantissime applicazioni, dai videogiochi, a quelle di utilità. Esiste una applicazione, in particolare, che è riuscita a raggiungere un numero elevatissimo di download nonostante sia in realtà poco utile. Questa applicazione è stata prodotta da Big G e si tratta dell’app dedicata all’assistente vocale Google Assistant.

L’app dell’assistente di Google ha raggiunto ben 100 milioni di download

Il colosso Big G ha da tempo il suo assistente vocale, ovvero il Google Assistant. Con quest’ultimo, è possibile eseguire svariate operazioni con il nostro smartphone in maniera molto rapida e questo in molti casi può risultare piuttosto utile. Per poter richiamare l’assistente, solitamente si utilizza il comando vocale “Ok Google”. In realtà, però, vi abbiamo accennato che esiste anche una applicazione dedicata.

La funzionalità principale di questa applicazione è quella di servire come una sorta di scorciatoia per richiamare il Google Assistant. Come già accennato, però, quest’app non risulta molto utile all’atto pratico, dato che basta utilizzare il comando vocale per richiamare l’assistente di Big G.

Nonostante questo, comunque, l’applicazione in questione è riuscita a totalizzare un numero impressionante di download. Il numero ammonta infatti ad addirittura 100 milioni di utenti che hanno scaricato l’app per richiamare il Google Assistant. Riguardo quest’ultimo, in particolare, vi ricordiamo che da pochi giorni l’azienda ha introdotto una nuova funzionalità che potrebbe risultare molto utile. Google ha infatti da poco introdotto la possibilità di creare e inviare dei messaggi vocali sfruttando direttamente l’assistente vocale. In questo modo, non sarà necessario aprire l’app di messaggistica desiderata per inviare il messaggio vocale.