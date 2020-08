Per alcune persone Android Auto wireless non può che essere una comodità davvero interessante. L’unica problematica che avvolge questa funzione è che solamente alcuni smartphone Google e Samsung sono compatibili. Per questo, si sta aspettando che Google estenda il supporto anche ad altri prodotti. La stessa community si è attivata per trovare delle valide alternative.

Android Auto wireless: la procedura per farlo funzionare anche su altri prodotti

Allo stato attuale, sembra essercene una che funzioni più di altre, dunque nel caso in cui siate interessati ad usare Android Auto wireless è bene che seguiate questi passaggi importanti.

La prima cosa importante è avere i Google Mobile Services in versione beta. È molto semplice ottenerli, infatti sarà sufficienti diventare un “tester” (lo potrete fare premendo un apposito tasto precisamente a questo link), e successivamente attendere la ricezione dell’aggiornamento che include una versione di test dell’app Google Play Services.

Fatto questo procedimento, bisognerà ottenere i permessi di sviluppatore all’interno di Android Auto. Per ottenere ciò, sarà necessario accedere all’app, dopodiché alle impostazione e fare tap velocemente sul numero versione posizionato in basso. Dopo aver ottenuto i permessi dovrete toccare i tre puntini verticali in alto a destra della schermata impostazioni di Android Auto e sulla voce Impostazioni sviluppatore. Dopo questo procedimento si dovrà eslezionare la casella a fianco di Aggiungi la proiezione wireless alle impostazioni e procedere verso il riavvio dell’applicazione.

Quando riaprirete l’app, attivate la voce Attiva la proiezione wireless all’interno delle impostazioni. L’efficacia della procedura non è sicuramente funzionale, tuttavia molti utenti si sono ritenuti soddisfatti di ciò. Vale la pena provare!