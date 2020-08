Non è mai da trascurare la propria sicurezza. Uno degli argomenti che spesso tendiamo a trascurare quando si parla di questa situazione è quello delle radiazioni degli smartphone. Usando spesso durante la giornata questi dispositivi, siamo esposti per lunghe ore ad un numero di radiazioni davvero molto alto. C’è da specificare una cosa importante: non c’è alcuna correlazione tra tumori e l’uso degli smartphone, ma comunque è bene fare attenzione quanto più è possibile alle radiazioni.

L’Ufficio Federale Tedesco per la protezione di radiazioni si occupa di tenere sempre allerta gli utenti da pericoli possibili in cui si possono trovare a causa delle radiazioni. Il nome in lingua madre di questo particolare ufficio è Bundesamt Fur Strahlenschutz, ed ha condotto un numero di studi molto ampio circa l’argomento tanto da stipulare una lista di smartphone che, secondo loro, emettono una quantità di radiazioni fin troppo alta e una lista che emettono una quantità bassa. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Radiazioni smartphone: i cellulari più e meno a rischio

I telefoni cdi questa particolare lista, supererebbero il doppio dello standard da loro prefissato, riguardante la quantità limite di radiazioni che un dispositivo è capace di emettere:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Questi invece sono gli smartphone che emettono una quantità di onde elettromagnetiche nettamente più basso:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Se osserviamo attentamente entrambe le liste, vediamo che marche importanti come iPhone e Xiaomi, purtroppo compaiono nella prima lista, anche più di una volta. Invece, nella seconda lista, notiamo piacevolmente che i telefoni di casa Samsung compaiono tra i modelli a basse radiazioni con 8 modelli su 16. Una statistica davvero lodevole.