Il produttore cinese Realme ha da poco ampliato la sua line-up di dispositivi entry-level con la presentazione ufficiale per il mercato indonesiano del nuovo Realme C12. Questo device è molto simile per alcuni aspetti al fratello maggiore Realme C15, ma viene proposto sul mercato ad un prezzo ancora più basso.

Realme C12 ufficiale con una batteria da 6000 mAh a circa 100 euro

Una delle caratteristiche molto interessanti per questa fascia di prezzo è la presenza a bordo di una batteria davvero notevole con una capienza di ben 6000 mAh, anche se purtroppo troviamo una ricarica piuttosto lenta da 10W. Dal punto di vista del design, il nuovo Realme C12 è caratterizzato da una backcover molto particolare con dei riflessi definiti Geometric Gradient.

La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6.5 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. In alto al centro è presente un notch a goccia con una fotocamera per i selfie da 5 megapixel. Sul posteriore, invece, troviamo una zona quadrata nera dove sono collocate tre fotocamere posteriori da 13+2+2 megapixel. Sotto al cofano troviamo invece il processore MediaTek Helio G35, supportato in questo caso da un unico taglio di memoria pari a 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno, sempre espandibile tramite microSD. IL resto delle specifiche include un sensore biometrico fisico posto sul retro della scocca e il sistema operativo Android 10 con l’interfaccia utente Realme UI.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, Realme C12 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indonesiano dal prossimo 16 agosto in due colorazioni (Marine Blue e Coral Red) ad un prezzo di circa 108€ al cambio attuale.