Ad oggi, a causa dell’emergenza Covid-19, milioni di persone in tutto il mondo si sono riversate sui servizi disponibili online tra cui, ovviamente, anche Netflix. Il colosso Americano, di fatto, ha registrato un forte incremento nel numero di abbonati alla piattaforma. Ciò, quindi, ha permesso a molteplici serie televisive di esprimere tutto il proprio potenziale. Fra i titoli maggiormente apprezzati, dunque, troviamo After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sulle novità in arrivo.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: i nuovi episodi in arrivo su Netflix

Iniziamo con After Life. La serie televisiva, come ben sappiamo, racconta le vicende di Tony che, dopo la morte della moglie, attraversa uno dei periodo più difficili della sua vita. Il protagonista, assalito da pensieri suicidi, decide quindi di cambiare il proprio atteggiamento, scontrandosi quindi con le persone circostanti che cercano di aiutarlo. Per quanto riguarda le novità in arrivo, quindi, Netflix ha recentemente confermato il rilascio della terza stagione. Ciononostante, però, a causa delle recenti misure restrittive, le riprese non sono ancora iniziate.

Situazione diversa, invece, per Peaky Blinders che, come ben sappiamo, ha recentemente ottenuto un successo eclatante. La produzione è già a lavoro sul set della sesta stagione ma, ad oggi, non è ancora chiaro quando verranno rilasciati i nuovi episodi.

Terminiamo infine con Sex Education. La serie televisiva, fortemente apprezzata dal pubblico più giovane della piattaforma, si trova attualmente in un fase di stallo. Tutti i fan, infatti, sono in attesa di novità da parte di Netflix sul futuro della serie.