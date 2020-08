Il forziere delle offerte TIM si spalanca brillando per un rapporto qualità/prezzo che non si era mai visto prima. Chi è già cliente, chi vuole un nuovo numero e chi desidera fare portabilità può scegliere tra un immenso elenco di promozioni. Ci sono anche alcune promo segrete integrate a discrezione del gestore con concessione di Giga Illimitati sul proprio numero a tempo indeterminato. Scopriamo insieme termini, condizioni e costi per quelle che sono le tariffe di Agosto 2020.

Promo TIM in negozio

Jet Al: minuti illimitati e 10 GB a 11,99 euro al mese. Il passaggio costa 3 euro, da cumulare al costo iniziale della SIM.

minuti illimitati e 10 GB a 11,99 euro al mese. Il passaggio costa 3 euro, da cumulare al costo iniziale della SIM. xTE 10 M: ancora minuti illimitati per il traffico voce nazionale verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE. Disponibili 10 GB di traffico internet al costo di 7,99 euro al mese. Si può attivare sia in negozio che online con Giga raddoppiati se si preferisce l’addebito su conto corrente.

ancora minuti illimitati per il traffico voce nazionale verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE. Disponibili 10 GB di traffico internet al costo di al mese. Si può attivare sia in negozio che online con Giga raddoppiati se si preferisce l’addebito su conto corrente. xTE 15L: identica alla precedente ma con 15 GB di traffico internet che diventano 30 GB alle medesime condizioni precedenti.

identica alla precedente ma con 15 GB di traffico internet che diventano 30 GB alle medesime condizioni precedenti. xTE 30 X: evoluzione delle precedenti al costo di 14,99 euro al mese con 30 GB di traffico internet con raddoppio per addebito su conto corrente.

TIM XTE 50L, TIM XTE 50M e TIM XTE 50 UP rappresentano la scelta preferita per i patiti del mondo Internet. Offrono 50 Giga di traffico dati LTE con Giga Doppi per addebito su conto corrente. Tutte hanno minuti illimitati con l’ultima della lista che include anche 7 Giga UE. I rispettivi costi mensili sono di 7,99, 9,99 e 12,99 euro.

TIM Online, infine, si attiva solo in negozio al costo di 14,99 euro al mese con 1000 minuti e 3 Giga di Internet. offerta valida solo per chi sceglie di passare provenendo da Vodafone, Wind e Tre.

Offerte TIM Riservate

L’operatore può anche decidere a propria discrezione circa la proposizione di queste nuove promo Giga Illimitati:

Green : 1,99 euro al mese per 500 Giga 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD.

: al mese per 500 Giga 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD. Red : 2,99 euro al mese 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

: al mese 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps. White : 4,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

: 4,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps. Black: 9,99 euro al mese per 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps.

Promozioni per ex clienti TIM

Per i vecchi clienti dell’operatore si propongono invece queste stupefacenti tariffe:

Supreme New 50 GB a 5,99 euro al mese;

a al mese; Supreme con Star 70 GB a 7,99 euro al mese;

a al mese; Steel Pro da 50 GB a 7,99 euro al mese;

a al mese; Titanium da 50 GB a 9,99 euro al mese.

Tariffe TIM con Call Center