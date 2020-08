Il sogno nel cassetto di tutti gli italiani patiti di Internet è quello di poter navigare Gratis attraverso tutti i propri dispositivi. Purtroppo dobbiamo avere a che fare con le reti fisse e mobili degli operatori nazionali che richiedono tariffe con piani ben specifici per l’accesso al network ed alle sue innumerevoli funzioni.

Per fortuna molti scoprono che c’è l’opportunità di avere connettività omaggio senza WiFi, 4G o Satellite. Sembra incredibile ma il servizio è già attivo in diversi Comuni Italiani dove turisti e residenti hanno trovato il modo per risparmiare sui costi continuando ad usare le app ed i browser a costo zero. Ecco le ultime novità.

Addio offerte Home e Mobile: ecco il nuovo Internet Gratis per sempre

Il progetto che sta dietro il nuovo livello di connettività senza fili prende il nome di Piazza WiFi Italia. Patrocinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico è stato affidato per la parte logistica ad Infratel S.p.A. che si occupa della cablatura e dell’installazione di cabinet e punti di accesso.

Ogni hotspot gratuito consente di navigare fino a 30 Mbps in download con l’unico onere al cliente di creare un semplice profilo unico da usare in tutta la penisola. Inizialmente limitato alle aree del terremoto di Amatrice ed alle zone con meno di 2.000 abitanti, il progetto si è esteso oggi a 300 Comuni Italiani e diversi ospedali in cui si naviga a costo zero.

Creando il proprio account tramite l’applicazione ufficiale viene concesso il login permanente alla rete senza limiti. Si potrà usare per accedere al web ed a tutte le applicazioni Android ed iOS. La piattaforma per l’accesso alla rete pubblica è stata già rilasciata su Play Store ed App Store. Dal link precedente controlla se il tuo Comune di Residenza risulta essere coperto o se è stato inserito tra le riserve pronte ad entrare a far parte della lista ufficiale.