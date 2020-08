Nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova è arrivato un volantino davvero molto speciale, una campagna promozionale che permette al consumatore di approfittare di prezzi fortemente ribassati, anche senza quantità limitate.

Le offerte, come è facile immaginare, non possono essere fruite indistintamente su tutto il territorio nazionale, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei negozi effettivamente coinvolti (non è nemmeno possibile affidarsi al sito ufficiale).

Per non perdere nemmeno un’offerta Amazon e ricevere anche tantissimi codici sconto gratis, ecco qui il link al nostro canale Telegram dedicato.

Volantino Euronics: le offerte non fanno sconti alla concorrenza

Lo smartphone più scontato in assoluto di tutta l’estate 2020 è sicuramente il Samsung Galaxy S20, terminale dalla qualità decisamente elevata, sia in termini di processore che da un punto di vista fotografico, acquistabile alla cifra finale di 699 euro.

Coloro che vorranno mettere le mani su un terminale di fascia elevata, spostando però l’attenzione verso il mondo Apple, potranno farlo con l’iPhone 11 Pro, in vendita a 1059 euro, o soffermandosi sull’iPhone 11, raggiungibile a tutti gli effetti con un esborso finale di 799 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti legati alla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui troviamo Oppo Find X2 Lite, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A71 o naturalmente tutti gli altri device in vendita a non più di 500 euro.

Il volantino Euronics è sicuramente molto vario e non si ferma assolutamente qui, scopritelo nel dettaglio aprendo le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.