Il tuo cassetto della scrivania è pieno di vecchi smartphone? Pessimi display, audio basso, segni di usura lasciano spazio all’idea di prendere e buttare tutto nel cestino. Ti consigliamo di non farlo in quanto potresti non sapere che ci sono alcune idee speciali per dare una seconda vita al tuo telefono. Basta un minimo di astuzia ed è così possibile adottare l’arte del riciclo creativo. Tutto Gratis per chi segue questi consigli.

12 idee per riciclare uno smartphone da buttare

Può bastare anche un solo telefono per semplificare la nostra vita. Ammassi di microcircuiti e pixel si coniugano a nuova vita. Ecco cosa puoi farci.