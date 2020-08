YouTube sta testando una nuova icona di caricamento oltre ad una nuovo posizionamento per la sua icona sull’app mobile. Questo servirà per migliorare e semplificare i caricamenti dal tuo smartphone. La posizione corrente in alto a destra accanto al pulsante di ricerca non è la più intuitiva, quindi YouTube sta spostando il pulsante in una nuova posizione all’interno dell’applicazione Android.

Come per la maggior parte degli esperimenti su YouTube, il nuovo pulsante di caricamento e la posizione saranno disponibili solo per un numero molto limitato di utenti selezionati. Potresti già avere l’opzione o averla vista sul tuo dispositivo mobile.

YouTube, il test è arrivato solo per alcuni utenti

Se sei stato scelto per partecipare al test, sul tuo smartphone vedrai un nuovo pulsante di caricamento all’interno di YouTube per Android proprio nel mezzo della barra di navigazione in basso che ricorda un segno ‘+’. Il pulsante aggiunto sulla barra di navigazione in basso sposterà alcuni elementi dell’interfaccia, con il feed delle iscrizioni che si sposta a destra. Le notifiche, invece, sono state spostate sulla scheda superiore.

Questo esperimento è limitato a YouTube su Android. Ovviamente, non ci sono garanzie sull’arrivo ufficiale di eventuali modifiche apportate ai caricamenti su dispositivi mobili della piattaforma di streaming video. Se carichi video direttamente dal tuo smartphone su YouTube, ciò potrebbe semplificare il processo.

Molti utenti preferiscono caricare i loro video da desktop o laptop. Tuttavia, con un numero crescente di app di editing video di alta qualità su Android, questo potrebbe rivelarsi un passo verso la giusta direzione per il team di sviluppo.