Il volantino Euronics proposto nel periodo corrente dal socio “La Via lattea” racchiude tantissime offerte da saper cogliere al volo per riuscire a spendere davvero il minimo possibile su ogni prodotto su cui si potranno mettere le mani.

La limitazione più grande della corrente campagna promozionale è proprio questa, l’accessibilità esclusiva per i clienti che si ritrovano in condizione da potersi recare fisicamente presso uno dei soli punti vendita di proprietà del suddetto socio. Gli acquisti non possono essere fisicamente completati altrove o sul sito ufficiale.

Ricevete codici sconto ed offerte Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al canale Telegram dedicato.

Volantino Euronics: tantissime offerte per ogni utente

Gli smartphone più interessanti restano sempre quelli appartenenti alla fascia alta del mercato, di conseguenza l’occhio cade quasi immediatamente sull’accoppiata Samsung Galaxy S20+ e Huawei P40 Pro, due terminali di pregevole fattura, oggi finalmente acquistabili a prezzi più alla portata, rispettivamente corrispondenti a 899 e 949 euro.

Sempre restando sugli stessi brand è possibile affidarsi a Huawei P40, acquistabile a 699 euro, per finire poi su Huawei Nova 5T e tantissimi altri terminali più economici e dal prezzo inferiore ai 400 euro, quali sono ad esempio Oppo Reno 2Z, iPhone 7 Plus, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone 8 Plus o similari.

Il volantino Euronics è attivo ancora oggi, ma come detto sarà fruibile solamente presso determinati punti vendita in Italia, non ovunque sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni in merito potete decidere di sfogliare le pagine che trovate elencate qui sotto, ricordando proprio tutte le limitazioni discusse in precedenza.