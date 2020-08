Se si parla di fibra ottica si possono individuare due diverse tipologie; le reti in fibra ottica si possono dividere in FTTC e FTTH. Prima di passare alle differenze tra queste due tipologie di connessione è bene chiarire come funziona la banda larga. La banda larga non è altro che un insieme di cavi che parte dalle centrali di trasmissione, passa per i cabinati di smistamento per poi raggiungere l’abitazione.

Fino a qualche tempo fa il groviglio di cavi che compongo questa rete era composto esclusivamente dal rame; questo però rendeva la connessione soggetta a prestazioni molto variabili a seconda del clima e delle distanze da coprire. La banda ultra larga, la fibra ottica, è riuscita a ridurre in modo considerevole sia la dispersione legata a clima e temperature sia quella legata alla distanza tra i nodi.

Fibra ottica: FTTC e FTTH

A questo punto si può distinguere la rete in fibra ottica in due diverse tipologie: FTTC e FTTH.

FTTC (Fiber To The Cabinet): l’acronimo indica una rete in cui la connessione in fibra raggiunge il cabinato; i cavi che portano la connessione dal cabinato al domicilio però sono i classici cavi in rame. Benché la connessione internet risulti comunque migliorata sarà comunque soggetta ad una minima dispersione. La connessione internet che si appoggiano a questa tecnologia possono raggiungere una velocità in download tra i 100 e i 200 Mbps.