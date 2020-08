Twitter ha condiviso un aggiornamento su uno dei più noti attacchi hacker che ha coinvolto la sua piattaforma. Molti utenti che tutti conosciamo sono stati colpiti, tra cui Gates, Obama e Bezos, CEO di Amazon.

A metà luglio, Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Kanye West e molti altri sono stati vittime di un attacco hacker che ha reso i loro account dei bot mirati a raccogliere dati sensibili. Twitter ha tuttavia precisato che l’intera piattaforma è stata colpita, non solo account specifici. A distanza di qualche settimana ha ritrattato quanto affermato, pare che l’attacco fosse in realtà solo per alcuni utenti come ipotizzato.

Bezos, Obama, Gates e tanti altri vittime di un attacco hacker, Twitter spiega come

Lo spear phishing è il nome tecnico di questo fenomeno. Gli hacker ingannano le vittime nel pensare di essere qualcuno che non sono, al fine di ottenere informazioni personali – in questo caso per la gestione dell’account. Gli aggressori hanno utilizzato le credenziali di alcuni dipendenti di Twitter per accedere ai sistemi interni.

“Forniremo un rapporto tecnico più dettagliato su ciò che è accaduto, date le indagini in corso, dopo che avremo completato i lavori per salvaguardare ulteriormente il nostro servizio.” Lo scopo degli hacker sembrava essere puramente finanziario. Hanno incoraggiato gli utenti a donare su un indirizzo bitcoin fornito tramite gli account hackerati. Il coinvolgimenti di Biden secondo alcuni esperti potrebbe aver inciso anche sulle elezioni. Mentre, per quanto concerne Gates, Bezos o l’account di Apple, adesso potrebbero esserci increspature nel settore della tecnologia.