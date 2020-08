Diesel contro elettrico, una battaglia che si protrae ormai da molto tempo ed è destinata a continuare anche nei prossimi mesi, proprio perché focalizzata su un cambio generazionale ed una svolta importante, in un mercato in cui troviamo tantissimi consumatori radicali o legati alle proprie posizioni.

L’elettrico è nato, oltre come naturale sbocco del progresso tecnologico, per cercare di porre un freno all’inarrestabile crescita dell’inquinamento ambientale, le emissioni di CO2 sono quasi arrivate ad un punto di non ritorno, è assolutamente nostro dovere fare qualcosa per cercare di ridurle il più possibile in tempi più o meno brevi.

L’adozione di un’automobile elettrica potrebbe essere una soluzione, ma allo stesso tempo appare come una goccia in un oceano di inquinamento, a partire da quest’idea gli utenti ancora oggi preferiscono l’acquisto di un motore termico, ma quali sono gli altri fattori che li condizionano?

Diesel contro elettrico: quali sono i fattori che condizionano gli utenti